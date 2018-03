SP investirá R$ 22 milhões em computadores para alunos A Secretaria do Estado da Educação informou que investirá cerca de R$ 22 milhões na compra de 15 mil novos computadores para as escolas estaduais. A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) publicou hoje no Diário Oficial do Estado a abertura do processo para compra, com pregão marcado para o para dia 29 de fevereiro. Segundo a Secretaria, as máquinas, que serão colocadas à disposição dos alunos para o ensino de informática, terão monitor de LCD de 15 polegadas e configuração bastante avançada (2 giga de memória RAM, disco rígido com no mínimo 120 giga e gravador de CD e DVD). O investimento da Secretaria no pacote de compra prevê ainda a instalação e a manutenção dos equipamentos nas escolas.