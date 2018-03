SP já teve 111 mortes por gripe suína, diz governo

Na região de Campinas, a cidade de Piracicaba registrou as duas primeiras mortes por contaminação pelo vírus influenza A (H1N1) no município. Os exames foram enviados pelo Instituto Adolfo Lutz à Vigilância Epidemiológica Municipal na segunda-feira. Uma das vítimas era uma adolescente de 16 anos, grávida de 21 semanas, residente da região Sul. A garota foi internada no Hospital dos Fornecedores de Cana e morreu no dia 3 de agosto. A outra era uma mulher de 52 anos, residente da região Norte. A paciente foi internada na Santa Casa de Piracicaba e morreu no dia 3 de agosto.

Na madrugada de hoje, Mogi Mirim registrou a segunda morte em decorrência da gripe A. A vítima é uma mulher de 32 anos, moradora da Zona Norte, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia desde o dia 30 de julho. Outra morte suspeita é investigada. Os exames são feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Limeira confirmou que dois pacientes que morreram tiveram resultado positivo para a doença. A Prefeitura não divulgou detalhes sobre as vítimas. Os exames foram feitos pelo Instituto Adolfo Lutz.

Em Jundiaí, a prefeitura confirmou hoje a terceira morte no município por gripe A, a primeira de um morador da cidade. O óbito ocorreu ontem à tarde. A prefeitura não informou o local em que o paciente estava internado, o sexo ou idade da vítima. Os outros dois óbitos registrados no município foram de moradores de Várzea Paulista e Cajamar. Com os novos registros, sobe para 33 o total de mortes relacionadas à gripe suína na região - nove em Campinas, três em Valinhos, três em Jundiaí, duas em Limeira, duas em Mogi Mirim, duas em Nova Odessa, duas em Piracicaba, duas em Sumaré e uma em cada um dos municípios de Americana, Amparo, Atibaia, Cosmópolis, Indaiatuba, Itu, Mogi Guaçu e Santa Bárbara d''Oeste.