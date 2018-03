SP libera escolas para recuperação aos sábados A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo liberou as escolas de São Paulo para aplicar recuperação paralela aos sábados. A recuperação paralela é destinada a todos os alunos do ensino fundamental e médio que apresentem dificuldades não superadas no cotidiano escolar. A medida vale para as unidades que acharem conveniente ou tiverem pedidos de estudantes para que o reforço seja aplicado aos sábados. O trabalho é paralelo às aulas, em turmas de 15 a 20 alunos. As atividades são desenvolvidas em três aulas semanais por turma e podem ser aplicadas após o turno da classe ou aos sábados. Para o desenvolvimento dos projetos de recuperação paralela, cada colégio conta com um crédito de horas equivalente a 5% da carga horária total anual do conjunto de classes em funcionamento. Para viabilizar a recuperação paralela, cada escola deverá elaborar projetos em conjunto com o conselho de classe/série e com o professor coordenador. Os projetos são fruto da avaliação dos professores em sala de aula. Para superar dificuldades específicas dos alunos, serão disponibilizados três tipos de recuperação a partir de 2008. Além da paralela, existem a contínua (inserida no trabalho pedagógico realizado no dia-a-dia da sala de aula, com base no desempenho diário do aluno) e de ciclo (um ano letivo de estudos para atender aos alunos que demonstrem não ter condições de prosseguir para a etapa seguinte).