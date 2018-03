SP libera R$ 65,5 milhões para Apae e outras entidades A Secretaria Estadual da Educação de são Paulo liberou hoje R$ 65,5 milhões para entidades assistenciais que cuidam de portadores de deficiência mental, para garantir a eles o ensino e o atendimento necessário . Na Grande São Paulo, 22 instituições serão beneficiadas e no interior e litoral, outras 262 entidades receberão parcelas do repasse. De acordo com a secretaria, do total da verba, R$ 59,1 milhões foram reservados para as 253 unidades da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) no Estado. A Secretaria da Educação informou também que todas as instituições são filantrópicas, sem fins lucrativos, e já assinaram os convênios. O repasse da verba será realizado em três etapas - março, junho e setembro.