SP: motorista que matou 3 confessa embriaguez O motorista Iremar de Souza Lima, de 40 anos, que atropelou e matou três pessoas que estavam no acostamento do quilômetro 12 da Rodovia dos Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral sul do Estado, na noite de sábado, confessou ter ingerido bebida alcoólica. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), o teste do bafômetro confirmou a embriaguez. Lima foi preso em flagrante e indiciado por homicídio culposo na direção de veículo e embriaguez ao volante.