SP poderá ampliar o complexo viário do 'Cebolão' A Secretaria Estadual dos Transportes de São Paulo negocia com a Viaoeste, concessionária que administra a Rodovia Castelo Branco, um projeto que prevê um complexo viário que vai se integrar ao atual Cebolão, no sistema de chegada à cidade. O objetivo é tentar acabar com os congestionamentos rotineiros no local. Três pontes vão facilitar o acesso à Marginal do Tietê, a travessia sobre o Rio Tietê e a chegada à Avenida Gastão Vidigal, porta de entrada para a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na Vila Leopoldina, zona oeste. O Complexo Castelo pode ficar pronto em 2012 ou ser adiantado e inaugurado no ano eleitoral de 2010. ?Estamos em negociação com a Viaoeste?, afirmou o secretário municipal Mauro Arce. A empresa não quis se pronunciar sobre o assunto. Uma ponte ligará o km 13 da marginal da Castelo, sentido capital, às imediações da Ceagesp. Outra vai ligar o km 13 da marginal da rodovia à pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. E um terceiro elevado será erguido entre o atual Cebolão e a Ponte dos Remédios, cruzando a Marginal do Tietê e dando acesso à pista local, sentido Ayrton Senna. Quem vier da pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, poderá atravessar para o sentido Castelo da Marginal do Tietê. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo