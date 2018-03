SP poderá ter garagens municipais próximas do metrô

A Secretaria Municipal de Transportes, que aposta na diminuição das vagas de Zona Azul nas ruas, para liberar mais faixas para o trânsito, planeja a criação de 31 garagens verticais automatizadas, todas próximas de estações de metrô. De acordo com o secretário, Alexandre de Moraes, elas serão construídas e operadas pela iniciativa privada, por meio de parcerias público-privadas. Ele comentou a implementação ontem durante um seminário na Escola Superior do Ministério Público.

Já haveria interessados no projeto e as áreas prováveis, segundo Moraes, foram mapeadas - ficam, principalmente, ao longo da Linha 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera/Palmeiras-Barra Funda) da Companhia do Metropolitano de São Paulo. A secretaria optou por não detalhar o programa.

Mas, diferentemente do único estacionamento do Metrô hoje em funcionamento, na Estação Santos-Imigrantes (na Vila Mariana, zona sul), onde o motorista paga R$ 8,15 para deixar o veículo por até 12 horas no local e fazer até duas viagens de trens, nas garagens municipais o motorista vai desembolsar o mesmo valor da Zona Azul de rua, segundo o secretário - R$ 1,80 por hora. Se quiser seguir de metrô, terá de comprar os bilhetes diretamente na estação.

Moraes adiantou que deve anunciar neste mês a implementação de oito novas faixas exclusivas para motocicletas em ruas e avenidas da cidade, conforme o plano de metas. Em janeiro de 2008, a iniciativa fracassou na 23 de Maio.