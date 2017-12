SP: preso suspeito de matar funcionário do colégio Sion

O auxiliar Eduardo Paiva, de 39 anos, foi atingido com um tiro na cabeça na Avenida Higienópolis, quando voltava ao trabalho no fim da manhã de 3 de junho de 2013. Ele tinha sacado R$ 3 mil na agência Itaú Personnalité a poucos metros de distância, na esquina com a Avenida Angélica.

Segundo imagens obtidas pela polícia, a vítima foi seguida desde o banco por um homem de blusa vermelha, que havia chegado com um comparsa em uma moto XRE-300 vinho. Logo depois, foi abordada pelo bandido, que a fez ajoelhar-se no chão. O vídeo mostra Paiva colocando a mão no bolso, como se fosse entregar a carteira. Em seguida, ele põe a mão na calça e tenta se levantar, supostamente para agarrar a perna do criminoso. O auxiliar se ergue em direção ao bandido, mas acaba alvejado no rosto e cai.