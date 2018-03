SP proíbe cachimbo e charuto em bares e restaurantes Foi transformado em lei o projeto do vereador José Rogério Farhat (PTB) que proíbe o fumo de charuto, cachimbo e cigarrilha em restaurantes e bares da capital paulista. A lei 14.695/2008 foi publicada hoje no Diário Oficial do Município. "Os donos de restaurantes e bares que insistirem em receber esses fumantes deverão criar áreas restritas e totalmente fechadas, para que a poluição não afete os demais clientes, como acontece atualmente nas áreas de fumantes", disse Farhat. Conforme o vereador, o cheiro dos cachimbos, cigarrilhas e charutos fica impregnado no ambiente. "É uma poluição que contamina todos os espaços. Por isso, a lei praticamente elimina a possibilidade de fumo nesses locais", afirmou. A multa para os estabelecimentos que infringirem a lei é de R$ 2 mil.