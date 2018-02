SP proíbe caminhões durante dia na Marginal Pinheiros A Prefeitura de São Paulo vai proibir a circulação de caminhões de segunda-feira a sexta-feira, entre as 5 horas e 21 horas, pela Marginal do Pinheiros e pelas avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho. Na pista expressa da Marginal do Tietê, o tráfego de motos também será proibido. As nova regras começam a valer a partir da próxima segunda-feira, 2.