SP realiza 1º campeonato nacional de lançamento de celular

O participante Felipe Guedes obteve neste sábado, 14, a melhor marca no 1º Campeonato Brasileiro de Arremesso de Celular. Ele lançou seu aparelho a uma distância de 67,47 metros. O evento, que foi realizado no campo de futebol da Faculdade de Medicina da USP, na capital paulista, tem como objetivo dar um fim mais digno a aparelhos velhos e esquecidos pelos usuários. Felipe Guedes, que teve a melhor marca. Foto: Sergio Castro/AE A primeira competição do tipo surgiu em 2000, na cidade de Savonlinna, Finlândia, terra natal da maior fabricante de celulares do mundo, a Nokia. Segundo as regras, ganhava a competição quem arremessasse o celular mais longe. Todos os celulares foram arremessados sem bateria e serão encaminhados para reciclagem. Juiz mostra a marca de Guedes. Foto: Sergio Castro/AE Segundo a produção, a idéia é iniciar um evento que possa crescer e ter edições maiores no futuro. Uma edição para o próximo ano não está garantida. (com Reuters)