SP recomenda remanejamento de servidoras grávidas A Prefeitura de São Paulo divulgou hoje uma recomendação para que as servidoras gestantes que lidem diretamente com o público sejam remanejadas para atividades internas. A medida é uma forma de prevenção devido ao alto índice de grávidas que contraem o vírus Influenza A (H1N1), conhecido como gripe suína. O Estado de São Paulo registrou 134 óbitos em decorrência da doença, o maior número de mortes no País. A ação, que é por tempo indeterminado, foi publicada no Diário Oficial do município.