SP registra o 2º maior índice de lentidão ao ano Sem o registro de acidentes graves, sem chuva e com o rodízio municipal em vigor, a cidade de São Paulo registrou 128 quilômetros de congestionamento, no meio da manhã de hoje, o segundo maior do ano, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A capital paulista registrou o recorde de lentidão no dia 29 de janeiro, 137 quilômetros, também pela manhã, segundo dados da CET, devido às chuvas que caíam sobre a cidade.