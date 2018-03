SP registra pela 1ª vez menos de 100 mil jovens grávidas Em 2007, o Estado de São Paulo registrou pela primeira vez menos de 100 mil adolescentes grávidas. Foram 96.554 gestantes menores de 20 anos no ano passado, contra 100.632 em 2006. O resultado foi apresentado ontem pelo governador José Serra (PSDB) e pela Secretaria de Estado da Saúde com base nos dados da Fundação Seade. De acordo com o levantamento, o número de adolescentes grávidas vem caindo ano a ano no Estado. Na comparação com 1998, quando houve 148.018 casos de adolescentes grávidas em São Paulo, os dados de 2006 apontam uma redução que chega a 34,7%. As quase 97 mil adolescentes grávidas representaram 16,25% do total de partos no Estado. Índice inferior ao dos anos anteriores. Em 2002, por exemplo, as grávidas nessa faixa etária representaram 18,4% do total de partos; em 2003, 17,5%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.