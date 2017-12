SP registra pontos com apenas 11% de umidade do ar Alguns pontos da cidade de São Paulo registraram hoje 11 % de umidade relativa do ar. O número é semelhante ao registrado em desertos, onde a umidade relativa do ar é de 12%. O índice está abaixo dos 30% recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Outras regiões registraram índices baixos de 13% e 15%, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).