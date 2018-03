SP registra recorde de congestionamento do ano A capital paulista teve hoje o pior congestionamento do ano para o período da noite. Às 19 horas, o índice alcançou 208 quilômetros, 24,9% dos 820 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ultrapassando os 181 quilômetros registrados no mesmo horário em 24 de janeiro, véspera de feriado prolongado. Às 9h26 de hoje, a lentidão na cidade também bateu recorde para o período da manhã e chegou a 146 quilômetros. À noite, a circulação era complicada principalmente na Marginal do Tietê, que reunia as duas maiores filas de engarrafamento da cidade: 15,4 quilômetros nas pistas expressa e local, da Ponte da Vila Guilherme até a Rodovia Castelo Branco, no sentido da Rodovia Ayrton Senna; e 8,7 quilômetros na pista expressa, entre as Pontes do Limão e do Tatuapé, no sentido da Castelo.