SP, RJ e MG acordam no STF uso de rio Paraíba do Sul para abastecer Cantareira Os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais chegaram a um acordo no Supremo Tribunal Federal (STF) para obras de captação de água do rio Paraíba do Sul para abastecimento do sistema de represas Cantareira, que atravessa a pior seca desde sua criação, décadas atrás.