SP supera Rio em ranking turístico da América Latina

Lima deve receber 1,8 milhão de turistas, seguida de San José e Rio de Janeiro (com 1,4 milhão cada), Bogotá (900 mil), Montevidéu (700 mil), Quito (600 mil) e Caracas (500 mil). Ao todo, os dez principais destinos da região esperam a visita de 15,4 milhões de turistas de outros países neste ano.

A capital paulista é a segunda cidade com maior crescimento do número de visitantes estrangeiros, com alta de 10,7% em 2013 ante 2012. Só Lima deve ter um crescimento maior, de 12,7%.

"Extrapolando as taxas médias de crescimento anual entre 2009 e 2013, a cidade de São Paulo pode ultrapassar a Cidade do México e Buenos Aires em 2017 e a cidade de Lima pode ultrapassar Buenos Aires em 2018", avaliou o autor do relatório e assessor econômico global da Mastercard, Yuwa Hedrick-Wong.

Os gastos dos turistas somados em São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México devem representar mais da metade dos US$ 14,7 bilhões a serem contabilizados em toda América Latina neste ano. Na análise por gastos, São Paulo ficou no primeiro lugar da lista, ultrapassando a até então primeira colocada, Buenos Aires. A estimativa é de que aqueles que visitarem a capital paulista neste ano deixem um total de US$ 2,9 bilhões na cidade.

Destinos

O principal destino dos viajantes latino-americanos são os Estados Unidos. Só neste ano, Miami deve receber 992 mil turistas de São Paulo, Caracas e Buenos Aires. A expectativa é de que aqueles que viajarem partindo da capital paulista gastem US$ 914 milhões em Miami. Já Nova York deve receber 733 mil visitantes de São Paulo e 393 mil de Buenos Aires.

Globalmente, Bangcoc é a cidade que deve atrair o maior número de visitantes internacionais neste ano, seguido por Londres, Paris, Cingapura, Nova York, Istambul e Dubai.