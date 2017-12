SP tem 100 novos casos de dengue por dia

No último balanço da Prefeitura, com dados referentes até o dia 9 de abril, eram 1.745 casos na cidade. Agora, o número passou para 2.538, aumento de cerca de 45%. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 66%, de acordo com a secretaria. Em menos de quatro meses, a cidade já está próxima de igualar o número de casos registrados em todo o ano passado, quando 2.617 pessoas ficaram doentes.

Os distritos da zona oeste ainda lideram o ranking de bairros com a maior incidência da doença, mesmo após terem recebido operações especiais de combate à doença.

O bairro do Jaguaré é o campeão de registros, com 387 casos. A incidência da doença no distrito já chegou a 776,1 casos por 100 mil habitantes, mais do que o dobro do índice considerado alto pela Organização Mundial da Saúde (300 casos por 100 mil habitantes).

Em seguida com os maiores índices de incidência da doença aparecem os bairros da Lapa (287,5) e Rio Pequeno (145,2). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.