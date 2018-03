SP tem 24 casos de reação à vacina de febre amarela A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou 24 casos de reações adversas à vacina contra febre amarela este ano, o que inclui febre ou qualquer tipo de reação não esperada após tomar a dose. Do total de ocorrências verificadas, seis já resultaram em internações, com possíveis duas mortes. Mas, segundo a secretaria, ainda é necessário esperar o resultado final dos exames para comprovar efetivamente se esses óbitos foram mesmo resultantes das reações à imunização. A procura pela vacina de febre amarela aumentou em todo o País devido ao surgimento de casos da doença em Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal nos últimos meses. Ao menos 25 casos foram confirmados com a doença em todo o País, com 13 mortes, desde a primeira confirmação em 17 de dezembro.