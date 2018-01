SP tem 43 Km de congestionamento nesta 2ªf

A Rodovia Ayrton Senna tem 11 km de congestionamento, no sentido São Paulo, em Guarulhos, Grande São Paulo. Já a Avenida dos Bandeirantes apresenta 5,1 quilômetros de retenção, entre o Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

No sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, os congestionamentos eram de 6 quilômetros, por volta das 8h25, em razão de um acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio. Uma pessoa ficou ferida levemente. Não há faixas bloqueadas.

No mesmo horário, a Imigrantes tinha faixa da esquerda liberada no quilômetro 50 do sentido São Paulo. Na Cônego Domênico Rangoni há lentidão no sentido Guarujá entre os quilômetros 268 e 262. Não há faixa interditada.