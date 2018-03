SP tem manifestação em defesa de moradores de rua Entre 100 e 200 pessoas participavam na manhã de hoje de uma passeata no centro de São Paulo que, segundo a Polícia Militar, se trata de um protesto em defesa da humanização do centro da cidade e dos moradores de rua da região. Com um carro de som, o grupo partiu por volta das 10h30 da Praça da Sé rumo à sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá. Até o momento, não há registro de congestionamento na região por conta da manifestação. Às 11 horas, a cidade acumulava 27 km de lentidão, o correspondente a 3,2% dos 835 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A média para o horário é de 9,7%. A Avenida dos Bandeirantes tinha o pior ponto de morosidade: 3,4 km no sentido da Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Alameda Tupiniquins.