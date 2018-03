SP tem menos furtos de cabos de cobre, diz Telefônica A Telefônica informou hoje que houve uma redução no número de furto de cabos de cobre no Estado de São Paulo. Segundo nota divulgada pela empresa, de janeiro a julho deste ano, houve decréscimo de 67,12% no total de furtos na comparação com o mesmo período de 2008, reduzindo de 1,8 mil para cerca de 591,8 quilômetros o total de cabos furtados. Esses roubos deixaram muitos usuários sem os serviços de voz e banda larga em várias regiões, principalmente nos locais mais afastados.