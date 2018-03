SP tem poucos pontos de lentidão nas estradas

Na Cônego Domenico Rangoni, na região da Baixada Santista, havia tráfego lento do quilômetro 262 ao 260 por causa de um acidente. O Sistema Anchieta-Imigrantes tinha tráfego normal nesta manhã.

A Autopista Fernão Dias informou, em boletim divulgado às 9h50, que havia lentidão na pista sul, sentido São Paulo, do quilômetro 818,2 ao 819, região de Careaçu, devido a uma operação de transbordo de carga de arroz no quilômetro 819, que restringe o tráfego na faixa 1. Os usuários seguem pela faixa 2. Na pista norte, sentido Belo Horizonte, havia lentidão do quilômetro 61 ao 44, entre as regiões de Mairiporã e Atibaia, devido ao tráfego intenso.

Em direção ao interior do Estado, o tráfego estava normal no sistema Bandeirantes-Anhanguera. Na Castelo Branco, sentido interior, o tráfego intenso causava lentidão em Araçariguama, na pista expressa, do quilômetro 77 ao 79.

Na Via Dutra, no sentido São Paulo ao Rio de Janeiro, obras causavam lentidão na pista expressa do quilômetro 73 ao 67.