SP tem trânsito tranquilo neste sábado

O motorista que tenta deixar São Paulo neste sábado, também não encontra grandes dificuldades, apesar de haver pontos de lentidão em algumas vias. Na Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, há lentidão na pista sentido Curitiba do quilômetro 31 ao quilômetro 29, na região de Campina Grande do Sul (PR), devido à obra de fresagem e recuperação do pavimento, que restringe o tráfego na faixa da direita. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui normalmente.

No caminho ao interior do Estado pela Rodovia Castello Branco, do quilômetro 44 ao quilômetro 46, na região de Araçariguama, o trânsito está lento devido a uma operação da Polícia Militar Rodoviária.

O motorista também vai encontrar pontos de lentidão ao tentar acessar a baixada Santista na manhã de hoje. No sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego está lento no quilômetro 13 da Anchieta devido a um acidente. No resto do sistema, o tráfego flui normalmente.

Na rodovia Presidente Dutra, que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro, o tráfego está normal, sem pontos de lentidão para o motorista no Estado de São Paulo, assim como no Rodoanel e nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.