SP terá 206 câmeras em três cidades até o final do ano O governador José Serra (PSDB) inaugurou oficialmente hoje o sistema de monitoramento da Polícia Militar, que já conta com 75 câmeras. Até 15 de agosto, devem entrar em operação mais 25 aparelhos e, segundo o governador, outras 160 serão compradas pelo Estado para a Capital, Aparecida e Campos do Jordão, num total de 260 câmeras. "Ainda tem muito a se fazer pela segurança das pessoas e a câmera contribui até psicologicamente para isso", disse Serra. "Vamos no rumo de ter muitas milhares de câmeras", anunciou o governador. Helicópteros da polícia também devem ganhar o equipamento em 60 dias, dentro do projeto Olho de Águia. O governador visitou hoje o local onde chegam as imagens, no Centro de Operações da PM (Copom), na Luz, região central. A corporação ainda não tem um balanço dos crimes registrados desde o início de operação do sistema, em 1º de julho, e não divulga quantas câmeras estão instaladas em cada região por questão de segurança. Com capacidade de ampliar em até 36 vezes uma imagem e possibilidade de movimentação em 360 graus, na vertical e horizontal, as câmeras captam com detalhes e em alta resolução qualquer ação. O governador, no entanto, descarta riscos à privacidade do paulistano. "Ainda são poucas câmeras e elas estão na rua, não dentro de casa", disse. "A preocupação não é com as pessoas individualmente, mas em detectar sinais de crimes."