SP terá 3ª área metropolitana mais populosa do mundo em 2010, diz ONU

A população da região metropolitana da cidade de São Paulo continuará a crescer nos próximos anos e chegará a 2010 como a terceira maior do mundo, com cerca de 19,6 milhões de habitantes, de acordo com um relatório divulgado pela ONU (Organização das Nações Unidas) nesta terça-feira. Segundo o documento, intitulado Perspectivas Mundiais de Urbanização - Revisão de 2007, a região da capital paulista vai refletir a tendência mundial de aumento da população urbana, que afetará principalmente os países em desenvolvimento. A área metropolitana de São Paulo ocupa, no momento, a quinta posição no ranking de população do relatório, com 18,8 milhões de habitantes - atrás de Tóquio (35,7 milhões), Nova York, Cidade do México e Mumbai (todas com 19 milhões). As projeções indicam que, por volta de 2025, a região voltará novamente à quinta posição mundial, quando Tóquio (36,4 milhões) Mumbai (26,4 milhões), Déli (22,5 milhões) e Dhaka (22 milhões) vão ter populações maiores. Relatório anterior O relatório, divulgado pela Divisão de População do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, publica conclusões que já haviam sido adiantadas em um documento do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), no ano passado. Os dois documentos indicam que a quantidade de pessoas que vive nas cidades atingiu a marca de 50% da população mundial pela primeira vez na história e destaca que o crescimento urbano deve continuar acontecendo. O relatório divulgado nesta terça-feira inclui a projeção de que, em relação a 2007, a população mundial vai praticamente dobrar até 2050, passando de 3,3 bilhões para 6,4 bilhões. "Virtualmente, todo o crescimento populacional mundial vai ser absorvido pelas áreas urbanas das regiões menos desenvolvidas, cujas populações devem crescer de 2,4 bilhões em 2007 para 5,3 bilhões em 2050", diz o texto. Entre os países em desenvolvimento, os da América Latina "têm um nível excepcionalmente alto de urbanização (78%), mais alto do que o da Europa". Brasil No caso brasileiro, o relatório prevê o crescimento populacional, até 2025, de todas as aglomerações urbanas que, em 2007, tinham 750 mil habitantes ou mais. Mas apenas as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro continuarão com mais de 10 milhões de habitantes dentro de 17 anos. Até 2050, a porcentagem da população brasileira que vive em centros urbanos deve pular de 84,2%, em 2005, para 93,6%. Em termos absolutos, serão 237,751 milhões pessoas morando nas cidades do país na metade deste século, de acordo com a projeção da ONU. Por outro lado, a população rural terá caído de 29,462 milhões para 16,335 milhões entre 2005 e 2050. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.