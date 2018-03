SP terá 66 salas de videoconferência para presos

Em outubro de 2008, a videoconferência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Serra entrou em campo e pediu aos parlamentares que aprovassem uma lei que desse segurança jurídica ao sistema, usado no Estado desde 2005. Até fevereiro deste ano já foram realizadas 3.697 audiências desse tipo. ?É bastante significativa a economia, a melhor utilização de recursos humanos e a maior segurança para a população?, disse o governador.

A economia só com os carros que não serão mais usados no deslocamento serão economizados R$ 6,5 milhões, disse Serra. O governo anunciou ainda a informatização do sistema judiciário do Estado. Segundo o secretário de Gestão Pública, Sidney Beraldo, em oito meses a informatização já estará funcionando em varas criminais. O sistema todo será concluído em dois anos. Serra elogiou o uso da tecnologia, citando as pulseiras que monitoram eletronicamente os presos em liberdade condicional ou temporária. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.