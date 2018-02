SP terá mais 20,4 km de faixas exclusivas na segunda

No Eixo Norte/Sul, serão mais 1,5 km em trechos da Avenida Tiradentes, Rua Brigadeiro Tobias, Avenida Cásper Líbero e no Túnel do Anhangabaú, no sentido sul (aeroporto). Segundo o CET, a exclusividade do transporte coletivo pela nova faixa valerá de segunda a sexta-feira das 6 às 22 horas e aos sábados, das 6 às 14 horas. O Eixo Norte/Sul da cidade passará a ter 28,7 km de espaço destinado aos ônibus.

Na Zona Leste serão mais quatro vias, que totalizam 8,7 km de faixas exclusivas. A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello terá 4,1 km de pistas para o transporte público, entre a Rua Francisco Fett e a Rua Itamumbuca. Os ônibus trafegarão com exclusividade de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 horas no sentido Centro e das 17 às 20 horas em direção ao Bairro.

O motorista que invadir a faixa exclusiva à direita de ônibus pode perder três pontos na carteira de habilitação e ainda receber multa de R$ 53,20. O motorista que invade os corredores de ônibus pode levar multa de R$ 127,69 e ainda perder cinco pontos na carteira por cometer a infração, considerada grave.

Confira todos os trechos que receberão faixa exclusiva a partir de segunda-feira, 23:

ZONA NORTE

Eixo Norte-Sul

Avenida Tiradentes, Rua Brigadeiro Tobias, Avenida Casper Líbero e Túnel do Anhangabaú: 1,5 km

Pirituba

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães: 1 km

Santana

Rua Duarte de Azevedo e Rua Jovita: 700 metros

CENTRO

Paraíso

Rua Bernardino de Campos: 300 metros

ZONA LESTE

Itaquera

Rua Tomazzo Ferrara: 900 metros

Mooca

Rua dos Trilhos: 1,2 km

Cambuci

Ruas Luís Gama; Silveira da Mota; Otto de Alencar; Barão de Iguape: 1,9km

Vila Matilde

Rua Alvinópolis; Rua Maria Carlota; Rua Padres Olivetanos, e Viaduto Carlos de Campos: 3,5 km

Vila Prudente

Avenida Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello: 4,1 km

Tatuapé

Avenida Celso Garcia: 2,5 km

ZONA OESTE

Butantã

Avenida Eliseu de Almeida: 1,8 km

Vila Madalena

Avenida Heitor Penteado: 1 km