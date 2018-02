SP terá sol e calor nesta sexta-feira

Amanhã, o sol aparece pela manhã e os termômetros entram em ligeira elevação. À tarde, a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva. A mínima de 18ºC e a máxima de 31ºC.

O domingo começa com sol entre nuvens, porém o calor e a entrada da brisa marítima provocam chuva em forma de pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Podem ocorrer pontos com maior intensidade. As temperaturas oscilam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 29ºC.