SP teve 107Km de lentidão na manhã desta quarta-feira São Paulo chegou a registrar 107 quilômetros de lentidão na manhã desta quarta-feira, 02, nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia e Tráfego (CET). O sentido Centro da Radial Leste, a Avenida Washington Luis e a Marginal do Rio Pinheiros foram as vias mais movimentadas. Devido às chuvas, as Ruas João Jacinto, Guararapes e Doutor Francisco Salles Gomes Júnior ficaram alagadas. Na estradas, a neblina e acidentes formaram filas no Rodoanel e nas Rodovias Imigrantes e Anchieta.