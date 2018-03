SP teve 800 km de cabos furtados em quatro meses Nos primeiros quatro meses do ano, cerca de 800 km de cabos foram furtados na cidade de São Paulo, prejudicando o funcionamento do sistema de iluminação pública. O dado foi apresentado pelo prefeito Fernando Haddad (PT) no início da tarde desta terça-feira, 4. O número é resultado de um relatório elaborado pelo Departamento de Iluminação Pública (Ilume), a pedido da Prefeitura. "Isso gerou prejuízo para cidade porque temos que repor os fios. E ainda não temos resposta à altura para esse tipo de comportamento", afirmou Haddad.