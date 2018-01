SP Trans muda trajeto de linhas de ônibus na Zona Leste

A mudança passa a valer no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013. Os candidatos paulistanos que vão fazer a prova e utilizam linhas de ônibus nestes bairros devem ficar atentos à alteração.

A São Paulo Transportes (SP Trans), empresa que gerencia o transporte municipal, informa em seu portal que as mudanças são feitas "para melhorar o atendimento aos usuários da região Leste" e que se trata de uma "reorganizando as linhas e melhorando o planejamento dos trajetos para aumentar a oferta de transporte".

A partir deste sábado, por exemplo, quem utiliza a linha 4120/10 Barro Branco II - Terminal Parque D. Pedro II deverá utilizar como alternativa as linhas 4004/10 Terminal Cidade Tiradentes - Barro Branco (via Têxteis) e 4005/10 Terminal Cidade Tiradentes - Barro Branco (via Sara Kubitscheck) ou, para seguir até o centro da cidade, a linha 4313/10 Terminal Cidade Tiradentes - Terminal Parque D. Pedro II.

A linha 3306/10 Itaquera - Pq. D. Pedro II também será substituída. Os usuários da linha deverão passar a utilizar, a partir deste sábado, a linha 4001/10 Itaquera - Terminal Vila Carrão.

Assim como estas, há uma série de modificações nas linhas de ônibus que atendem a região leste da cidade que passam a valer a partir de hoje (26). Os passageiros podem consultar as modificações e trajetos alternativos no site da SP Trans.