SP vai investir R$ 2,6 milhões na compra de bafômetros O governo de São Paulo vai investir mais de R$ 2,6 milhões na compra de 400 novos bafômetros ainda neste ano, divulgou a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo a secretaria, 298 aparelhos serão destinados à cidades do interior e 102 à capital. Atualmente, o Estado conta com 130 bafômetros para a realização da Operação Direção Segura, na qual motoristas que dirigem alcoolizados são autuados em flagrante, têm a carteira de habilitação apreendida, recebem multa e, conforme a dosagem de álcool no sangue, podem ser presos em flagrante. O secretário da Segurança Pública, Ronaldo Marzagão, explicou a compra dos equipamentos: "todo investimento que o Estado faz em operações preventivas é amplamente recompensado pela preservação da vida de cada pessoa e - por que não dizer - pelos imensos gastos hospitalares e previdenciários, causados pelas mortes no trânsito". A nova Lei de Embriaguez no Trânsito deu às polícias um instrumento mais poderoso para combater uma das causas dos acidentes de trânsito, avalia o secretário Ronaldo Marzagão. "É uma lei dura, mas importante", completa. Depois que a PM reforçou as operações Direção Segura com a nova lei, hospitais da capital já registram queda de 55% no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito.