SP vai lutar para ter cavernas reabertas, diz Serra O governador José Serra (PSDB) disse hoje em Itu (SP), que o governo vai lutar para reabrir o mais rápido possível as 46 cavernas turísticas do Estado, interditadas no dia 20 pela superintendência paulista do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). "São Paulo e o governo do Estado vão lutar para levantar essa proibição", disse, acrescentando que o secretário estadual do Meio Ambiente, Xico Graziano, está tomando as providências para que o embargo, que ele considera desnecessário, seja suspenso. As cavernas encontram-se no interior de três parques estaduais do Vale do Ribeira, região sul do Estado, e foram fechadas à visitação porque a Secretaria Estadual do Meio Ambiente não elaborou os planos de manejo espeleológicos exigidos pela legislação. Segundo o Ibama, os planos são necessários para dar mais segurança aos visitantes e evitar riscos ao patrimônio ambiental. Ontem, a Fundação Florestal, órgão da secretaria que administra os parques estaduais, entrou com recurso contra o embargo. A impugnação deve ser analisada pelos setores técnicos e jurídicos do Ibama.