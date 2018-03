SP vota amanhã lei que proíbe fumo em locais públicos

Hoje o projeto será colocado em pauta na Assembleia. ?Vamos votar de acordo com as emendas aprovadas (acolhidas pelas comissões). Elas não mudam a ideia original?, disse. As três emendas preveem tratamento para usuários do tabaco na rede pública, prazo de 90 dias para que estabelecimentos comerciais como bares e hotéis possam se adequar à nova legislação e campanha na mídia. ?O projeto representa a luta histórica contra os prejuízos à saúde causados pelo cigarro?, defendeu o deputado Carlos Giannazi (PSOL).

Para o PT, no entanto, trata-se de proposta autoritária que fere os direitos dos fumantes. A oposição acredita que o governador Serra quer transformar a lei em plataforma política e usá-la em sua eventual candidatura à Presidência. ?Não queremos sancionar o fundamentalismo. A forma como essa lei foi prevista é autoritária?, defendeu o deputado Rui Falcão (PT). Em setembro de 2008, em entrevista a jornais populares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, questionado sobre o projeto de Serra, fez uma defesa direta do tabagismo: ?Eu defendo, na verdade, o uso do fumo em qualquer lugar. Só fuma quem é viciado?, declarou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.