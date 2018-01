Spaghetti con vongoli in vino bianco

Anna Angotti & Demian Takahashi: O cheiro forte de feira não era bom sinal. Quando começamos a comer os vôngoles, uma pinicância lá no fundo da língua começou a nos incomodar. "Tô com gosto de Vidrex na boca", reclamou a Anna. Foi a deixa para largarmos os talheres e encerrarmos a refeição. Blog Alho, Passas e Maçãs: Tive que tentar quatro vezes até conseguir encontrar o prato. Telefonava, confirmava, ia. Ao chegar lá, não havia. Os vongoli demoravam para chegar, e iam embora rápido: esses moluscos e suas manias... Quando finalment consegui, vi que valeu a pena o esforço. Um dos top ten do prêmio, saído de uma cantina simples e despretensiosa, mas que serve algo que muito restaurante caro e posudo não oferece: comida bem preparada e muitíssimo saborosa. O prato traz uma quantidade oceânica de conchinhas, muitos frescas e saborosas, sobre um spaghetti de grano duro razoável. Um toque picante de pimenta dedo-de-moça completa o tempero e dialoga muito bem com a massa. O lugar é simples e os garçons são simpáticos, além da excelente relação custo-benefício, talvez a melhor do prêmio. Braulio Pasmanik: Sendo um dos meus pratos favoritos, estranhei a diferença de preparo. Faltou vinho branco, na quantidade e na qualidade que criassem um pouco de acidez. Na sua ausência, destacou-se em demasia o gosto do alho. Jacques Trefois: É um prato aparentemente fácil de realizar, mas são poucos os que sabem fazê-lo com as devidas qualidades. Esse oferecido no simples e simpático restaurante Marina di Vietri não foi um dos melhores que comi. Por quê? Primeiramente tem muita pasta para pouco vôngole. Os vôngoles, ótimos e bem frescos, estavam todos na casca. Prefiro uma parte de vôngoles descascados e na massa com alguns na casca para embelezar o prato. O molho não tinha ou tinha muito pouco vinho branco, era quase água. O pior foi a quantidade excessiva de alho que anulava totalmente o gosto do vôngole. Janaina Fidalgo: Uma massa seca cozida sem muito cuidado até passa. Mas vôngole é vôngole. Há se ter cuidado. E esse não parece ter tido. Ninguém quer sentir retrogosto de amoníaco... Luiz Américo Camargo: O lugar é uma cantina, de instalações e serviço um tanto precários. Mas que coloca à mesa uma massa de cozimento perfeito, com vôngoles frescos e um molho cheio de vivacidade - na minha opinião, poucos fazem este prato tão bem na cidade. Luiz Horta: Apesar do minipavarotti gritando na minha orelha cançonetas e da foto de Antonio de Curtis di Bisanzio (vulgo Totó) rindo com ironia de mim, era saboroso e portentoso, a massa no ponto, as conchinhas bem marítimas. Bem feito. Não o bastante para vencer. Mas comi com gosto e deixei metade, derrotado pelo volume da porção. Neide Rigo: Já cheguei meio desconfiada por pedir vôngole no domingo, já que a casa o recebe só às terças e sextas, segundo o garçom. Mas, para minha surpresa, o prato chegou quente, cheiroso, no sal perfeito. O sabor dos vôngoles era suave com aroma de maresia e a massa, no ponto certo de cocção. O caldo que sobrou no final, era de tomar com colher para não perder nada. Roberto Smeraldi: O cozinheiro sabe preparar este clássico napoletano. O problema reside na vôngole (por favor, não "o" vôngole). No Brasil, só temos berbigão (utilizado no Marina di Vietri), ou ameijoa, primos não exatamente irmãos das vôngoles, o que precisaria ser declarado. Silvio Giannini: Há tempos não provava uma massa com tal ponto de precisão de cozimento. Estava impecavelmente "al dente". Os vôngoles preparados em vinho branco estavam muito saborosos e elevaram minha percepção do conjunto. A apresentação, no entanto, sofreu pelos excessos. A quantidade de válvulas levadas ao prato tornou sua apreciação quase um martírio. Não fosse por esta derrapada, estaria brigando no pelotão da frente.