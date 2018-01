Spam é problema; celular e computação móvel são o futuro Na internet, o spam (mensagens comerciais não-solicitadas) é o grande problema; o telefone celular e a computação móvel são o futuro, diz o engenheiro Vinton Cerf, que é um dos criadores da internet e, atualmente, o "evangelista" do Google - executivo que viaja pelo mundo divulgando os produtos e serviços da empresa. Cerf, que veio ao Brasil para visitar o centro de desenvolvimento inaugurado pelo Google em Belo Horizonte, não quis falar sobre eventuais investimentos no Brasil, mas confirmou que o gigante da internet pode comprar empresas "que tenham serviços e tecnologias relevantes". "No Brasil e no México, só para citar dois lugares onde estive nos últimos dias, a penetração dos telefones móveis é em média de 43% da população. No mundo, existem quase 2 bilhões de celulares. Muitas pessoas podem ter seu primeiro contato com a internet por meio de um telefone", disse Cerf. Ele prometeu aperfeiçoar os serviços do Google para uso na telinha do telefone - dois exemplos são as versões móveis do correio eletrônico Gmail e do site de mapas Google Maps. Além disso, disse Cerf, "cada vez mais os celulares sabem onde estão, porque têm sistema de posicionamento global (GPS)". Com isso, o telefone pode mostrar onde estão os bancos, postos de gasolina e estabelecimentos comerciais mais próximos do usuário. "Uma das nossas maiores novidades é o Google Earth, que mostra imagens de satélite do mundo todo." A capacidade de localizar o usuário, disse Cerf, também traz benefícios sociais: "Imagine abrir o seu laptop e ver amigos que estejam fisicamente perto de você . Você poderia enviar uma mensagem instantânea dizendo: que tal nos encontrarmos no bar?" Problemas Por outro lado, a localização do usuário e a concentração de informações nas mãos do Google traz, também, conseqüências para a privacidade das pessoas. Cerf admitiu essa questão, mas lembrou que, em janeiro, o Google resistiu a um pedido do governo dos EUA - que queria obter os registros de todas as buscas feitas na internet ao longo de uma semana. "Nós achamos que o pedido não tinha base nenhuma, e recusamos". Os concorrentes MSN, Yahoo! e America Online, por outro lado, entregaram informações de seus usuários ao governo Bush. A avalanche de e-mails indesejados, ou spam, foi um problema abordado por Cerf. "Eu devo dizer que ando cada vez mais encorajado pela qualidade dos filtros anti-spam. O meu endereço eletrônico recebe muito spam, mas quase 100% do lixo é filtrado pelo Google". "Só que eu não sei se alguma mensagem importante foi excluída junto com o lixo", ponderou. Uma solução, comentou Cerf, seria cobrar pelo envio dos e-mails, o que desestimularia o envio em massa de mensagens não-solicitadas. "Em 1983, na MCI, nós cobrávamos US$ 1 por mensagem enviada. Mas, hoje em dia, acho que os filtros são a única solução, pois ninguém está acostumado a pagar por e-mail". Mudança de hábitos O avanço da tecnologia, disse Cerf, já está mudando a maneira como as pessoas produzem e consomem cultura. Ele destacou o exemplo da Apple, que nos Estados Unidos tem uma loja virtual, a iTunes Music Store, que já vendeu mais de 1 bilhão de músicas via download (a US$ 1 cada uma). "O CD é um agrupamento injusto do conteúdo em que você está interessado". O sucesso da Apple é possível, segundo Cerf, porque o armazenamento de dados está muito barato. "Em 1979, eu comprei um disco rígido de 10 megabytes, que me custou US$ 1.000. Hoje, eu tenho um disco de 1 TB - cerca de 100 mil megabytes - na minha casa, e ele custou os mesmos US$ 1.000. Em 1979, eu teria de pagar US$ 100 milhões por essa capacidade". Cerf, 62, é famoso por ter escrito, nos anos 1970, o TCP/IP - é a linguagem digital na comunicação entre computadores na internet. Ele passou toda a sua carreira na empresa de telecomunicações MCI, que já foi dona da Embratel - e, por isso mesmo, já veio algumas vezes ao Brasil. "A minha função, agora, é ser uma espécie de abelha intelectual, polinizando os escritórios do Google com idéias".