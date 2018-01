Spam mundial quase dobrou desde 2005 Segundo um levantamento divulgado pela empresa de segurança IronPort, o volume mundial de spam aumentou de 31 bilhões por dia em outubro de 2005 para 61 bilhões ao dia em outubro deste ano, um aumento próximo de 100%. A largura de banda usada pelo spam passou de 275 Terabytes ao dia em outubro do ano passado para 819 Terabytes por dia este ano. Houve ainda um aumento no tamanho do arquivo de spam, saindo de 8,9 KB para 13 KB, um aumento de 46%.