‘Speed Racer’ derrapa e decepciona no Wii Assim como nos cinemas, Speed Racer apanha feio do Homem de Ferro nos games. O game inspirado no filme, lançado para Nintendo Wii, é uma colcha de retalhos de estilos, com resultados decepcionantes. Assim como no filme, o jogo conta com um visual para lá de exagerado. Cores demais, para falar a verdade. E fica tudo piscando na tela, sem parar. Quem tem sensibilidade visual deve passar longe. Os gráficos, apesar da obsessão pelas cores, são decepcionantes, muito aquém do que o Wii é capaz. Tudo é meio borrado, desfocado. Em movimento, parece um jogo da geração passada. Inferior até, se levarmos em conta que F-Zero GX – jogo de Game Cube de 2003 do qual Speed Racer tira elementos – tem gráficos bem melhores. Os controles são uma boa sacada, mas muito mal usados. Você segura o Wii-mote como se estivesse segurando nas laterais de um volante. Na teoria, é uma boa idéia – o mesmo tipo de controle funcionou bem em Mario Kart Wii e Excite Truck – mas, na prática, o que sobra é desastroso. Para dar trombadas laterais nos adversários, você precisa mover bruscamente o controle para o lado desejado. Péssimo, pois é uma luta retomar o controle do carro depois. E por mais que se jogue – testamos o jogo por dez horas – não há meio de se acostumar com isso. As pistas são legais, embora muito parecidas entre si. Os loops são divertidos, mas só para quem nunca jogou F-Zero GX. Para falar a verdade, F-Zero 64, lançado em 1997 e disponível para download na loja online do Wii, oferece o mesmo tipo de pistas por uma fração do preço cobrado por Speed Racer. O tempo de carregamento das fases também é de doer. No tutorial – a parte do jogo que ensina a controlar o carro – passa-se mais tempo esperando as fases serem carregadas do que controlando o carro na pista. Essa demora injustificável é em parte fruto da pressa com que o jogo foi feito. O game foi desenvolvido em menos de um ano por uma empresa que nunca havia trabalhado com o Wii. Uma pena. Tal qual o filme, Speed Racer é confuso, colorido demais e com problemas que comprometem a diversão. A única bola dentro são as legendas em português. Além de impecáveis, ainda rola uma bandeira do Brasil na tela de seleção de idiomas. Provavelmente por conta do patrocínio da Petrobrás, que tem até uma categoria e um carro dentro do jogo. Surpreendentemente, a versão de Speed Racer para o portátil Nintendo DS é muito superior à do Wii. Os gráficos fluem bem na tela e não existe nenhum jogo parecido no portátil. Se puder, escolha apenas o game para DS. J.A. b]FICHA TÉCNICA PLATAFORMAS | Wii, DS PREÇO | R$ 200 (em média) WEB |http://speedracerthevideogame.warnerbros.com DETALHES | Em breve será lançada a versão para PS2