SPFW divulga calendário da edição outono-inverno 2014

Para a temporada primavera-verão 2015 (que ocorre em março/abril de 2014), chegam nomes como Gabriela Sakate, Der Metropol, Lolitta e Giuliana Romano. Nessa edição, também voltarão ao line up grifes como Do Estilista por Marcelo Sommer e Alphorria. Entre os estilistas que sempre são figuras sempre presentes, também há novidades. Alexandre Herchcovitch vai apresentar sua coleção feminina no Theatro Municipal. Fause Haten mais uma vez ousa ao organizar na Faap um desfile aberto ao público. O estilista, que já havia surpreendido o público da SPFW na última edição da semana com o Mundo Maravilhoso do Dr. F, desta vez vai revelar a ''linha de montagem" da moda com o desfile A Fábrica do Dr. F, que vai transformar o Museu de Arte Brasileira em uma verdadeira fábrica fashion.