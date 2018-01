Spielberg prepara jogo arcade para Nintendo Wii

A Electronic Arts anunciou oficialmente nesta semana o jogo Boom Blox, título para Wii que chegará ao mercado no meio do ano e está sendo criado com auxílio do diretor de cinema Steven Spielberg. Veja o site do game Revelado em 2007, o projeto será discutido na Game Developer Conference, conferência de desenvolvedores de jogos que acontece em São Francisco, nos Estados Unidos, entre os dias 18 e 22 de fevereiro, conforme noticiou o site GamesIndustry. A inspiração do jogo teria vindo a Spielberg quando jogou o Wii pela primeira vez. "Do conceito inicial ao que o game é hoje, tudo foi construído com base nas inovações que o Wii trouxe aos jogos. Boom Blox brinca com a diversão de construir e derrubar blocos, algo que tem apelo entre crianças e adultos de qualquer idade", explicou. A parceria entre Spielberg e a EA, anunciada em 2005, renderá três títulos, entre eles Boom Blox, que será lançado primeiro para o console da Nintendo e em breve deverá ser adaptado, também, para telefones celulares. O game trará mais de uma centena de níveis, com puzzles e atividades com físicas em tempo real. O preço de Boom Blox não foi revelado, porém o site Digital Trends afirmou que seu lançamento acontecerá em março. As informações são da agência Magnet.