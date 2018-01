Spielberg produzirá sequência do game 'Boom Blox'

A companhia Electronic Arts (EA) em associação com o cineasta Steven Spielberg produzirá uma sequência do videogame "Boom Blox" (2008), "Boom Blox Bash Party", que estará disponível ainda neste semestre, anunciou hoje a empresa. A Electronic Arts e Spielberg consolidaram assim seu acordo de colaboração que começou com a criação de "Boom Blox", um jogo de habilidade e engenho para o console Wii, da Nintendo, que consiste em destruir estruturas. "'Boom Blox Bash Party' é uma experiência social selvagem em um jogo. Sabemos que as famílias e os amigos desfrutaram realmente com o original, portanto desenhamos uma experiência de múltiplos jogadores mais explosiva", assegurou Spielberg. A franquia "Boom Blox" foi o resultado de um acordo assinado em 2005 entre a Electronic Arts e Spielberg para colaborar na criação de três produções originais para consoles que são desenvolvidos na sede da companhia em Los Angeles. O original "Boom Blox" é um dos videogames finalistas na categoria de Jogo Familiar do Ano dos Prêmios Interativos entregues em fevereiro na Academia das Artes e Ciências Interativas.