SpiralFrog, que fornecerá músicas de graça, fecha com EMI A SpiralFrog acaba de anunciar um acordo com a gravadora EMI para disponibilizar canções por meio de seu serviço de download de músicas. A empresa ganhou notoriedade recentemente ao anunciar acordo semelhante com a Universal Music. Diferente de outras lojas que disponibilizam arquivos musicais para venda, o serviço SpiralFrog quer fornecer as canções gratuitamente, sendo remunerado por serviços de publicidade. O SpiralFrog deve ser lançado em versão beta em novembro, utilizando a tecnologia WMA (Windows Media Audio) protegido, a mesma usada no Brasil pelas lojas de música dos portais UOL e Terra.