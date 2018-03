SPTuris: São Paulo recebeu 540 mil turistas durante Copa A realização da Copa do Mundo superou as expectativas da São Paulo Turismo (SPTuris). De acordo com o Pesquisa de Demanda e Perfil do Torcedor da Copa do Mundo em São Paulo, divulgada nesta quarta-feira, 16, a cidade recebeu 540 mil turistas, sendo 220 mil estrangeiros. A estimativa inicial era de que a cidade recebesse 390 mil turistas para o evento.