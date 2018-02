SSP anuncia criação de UPP em Porto Seguro (BA) Um dia após a série de ataques contra ônibus e estabelecimentos comerciais e bancários em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, o secretário de Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa, anunciou a instalação, no próximo ano, de uma Base Comunitária de Segurança, versão baiana das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio. A Bahia tem quatro bases em operação, todas em Salvador. Outra, também na capital, deve ser instalada até o fim do ano.