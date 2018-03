SSP: escrivão atira em delegado em delegacia de SP O escrivão Henrique Dejol é acusado de atirar no delegado titular da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Diadema, Ricardo Jean Maluf. O fato ocorreu hoje dentro da delegacia, localizada no município da Grande São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não soube informar as circunstâncias que resultaram no disparo. O delegado deu entrada no Pronto-Socorro Central no início da tarde e, cerca de uma hora depois, foi transferido para o Hospital Municipal, onde passa por cirurgia.