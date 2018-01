Star Wars sobrevive nos videogames com novas versões

Mesmo que o mais recente filme da série, The Clone Wars, não tenha batido recordes de bilheteria, a Força continua vigorosa em Star Wars no mundo dos videogames. A Lucas Arts tem dois novos jogos para lançamento no final deste ano. Star Ears: The Force Unleashed será lançado para todas as plataformas em 16 de setembro, e um par de títulos da série Star Wars: The Clone Wars serão lançados em 11 de novembro para as plataformas Nintendo. Além disso, Darth Vader, para o PlayStation 3, e Yoda, para o Xbox 360, são personagens jogáveis exclusivos no game Soul Calibur IV, da Namco Bandai. A parceria entre a Sony Online Entertainment e a LucasArts no jogo online para múltiplos jogadores Star Wars: Galaxies também continua a manter felizes centenas de milhares de fãs e jogadores. "Star Wars foi e sempre será parte de nosso DNA" na LucasArts, disse Kevin Kurz, diretor de marketing da empresa. "George Lucas criou um universo tão profundo e repleto de possibilidades que ele continuará a ser fonte de histórias e jogos incríveis por muitos anos", acrescentou. Desde que o primeiro filme da série chegou aos cinemas, mais de 30 anos atrás, os fãs de Guerra nas Estrelas sonhavam com o dia em que os jogos seriam capazes de reproduzir as batalhas entre o bem e o mal travadas com sabres de luz. Graças ao revolucionário console Wii, da Nintendo, o dia finalmente chegou, com "Star Wars The Clone Wars: Lightsaber Duel". Os controladores dotados de sensores de movimento do Wii permitem que dois jogadores reproduzam os movimentos dos jedis no recente filme e na série de animação computadorizada que deve estrear em breve na TV. A produtora, Krome Studios, trabalhou com a LucasArts e com os criadores da série de animação a fim de garantir que a experiência do jogo mantenha a autenticidade. O estúdio da LucasFilm em Cingapura, que criou o filme "The Clone Wars" e a série de TV homônima, também respondeu pelo jogo "Star Wars -The Clone Wars: Jedi Alliance", para o Nintendo DS.