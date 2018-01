Startup Brasil "O pacote existe agora por que o governo ficou com ciúmes do programa chileno", diz o empreendedor Flavio Pripas sobre o pacote de investimentos TI Maior, lançado na semana passada pelo governo federal. Pripas, dono da startup Fashion.me e organizador do encontro Br New Tech, aposta que a chance de o plano vingar é justamente por meio das empresas nascentes de tecnologia.