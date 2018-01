Stefanini e Intel criam serviço de suporte para Linux A Stefanini e a Intel anunciaram nesta semana, durante o LinuxWorld, evento sobre Linux em São Paulo, a criação de uma central de suporte técnico em sistemas de código aberto. Voltadas a clientes corporativos, o serviço permitirá aos usuários esclarecer dúvidas técnicas e resolver problemas mais complexos - os chamados de 2º e 3º níveis (o chamado suporte de 1º nível). "Os usuários do serviço poderão tirar dúvidas sobre configurações, funcionalidade e terminologias técnicas. Além disso, só criamos o conceito desta central de atendimento pela demanda crescente envolvendo a plataforma Linux", diz Zenos Strazzeri Araujo, diretor de serviços de infra-estrutura da Stefanini. Os serviços de suporte envolverão sistemas operacionais e pacotes básicos de aplicações nas versões para desktops e servidores do sistema operacional Linux. A Stefanini e a Intel, no entanto, não divulgaram quanto devem investir na criação deste serviço de suporte. Mesmo assim, confirmaram que um dos primeiros clientes interessados no serviço é o Metrô de São Paulo, conhecido pela vanguarda do uso de sistemas de código aberto.